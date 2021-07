Wandel2daagse van start zonder polonaise: "We doen ons eigen dansje wel"

In Alkmaar zijn donderdagmorgen duizend wandelaars gestart aan de Wandel2daagse. Het is het eerste grote wandelevenement sinds corona roet in het eten gooide. Vanwege het virus starten de wandelaars gespreid, zijn er geen stempelposten en ook geen grote festiviteiten. Maar dat mag de pret niet drukken, zoals in video hierboven te zien is. "We genieten evengoed volop."