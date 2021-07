FC Volendam 'gooit visje uit' naar transfervrije Messi

Lionel Messi is sinds middernacht transfervrij. De Argentijnse sterspeler heeft nog geen nieuw contract getekend bij FC Barcelona. FC Volendam geeft via Twitter vier redenen, waarom Messi aan De Dijk moet gaan voetballen.

"We volgen de filosofie van Johan Cruijff", begint het Nieuwe Oranje. "Je kan samenspelen met één van de topscorers in Europa", daarmee doelt Volendam op Robert Mühren. De spits keerde onlangs terug in het vissersdorp. Mühren maakte afgelopen seizoen 38 treffers in de eerste divisie voor kampioen SC Cambuur.

"We hebben geweldige vis", is de volgende troef in de strijd om Messi binnen te hengelen. Volendam sluit af met: "We hebben het mooiste oranje shirt in de wereld."

De voorbereiding is afgelopen maandag begonnen voor Volendam. De eerste oefenwedstrijd wordt vrijdag gespeeld tegen Woudia.