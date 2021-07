Boze reactie om wegblijven getuigen in zaak Milica van Doorn: "Schaamteloos"

De vrouw en dochters van Hüseyin A., die ervan wordt verdacht de Zaanse Milica van Doorn te hebben omgebracht, zijn vandaag niet op komen dagen tijdens een zitting bij het Gerechtshof van Amsterdam. De verdediging van A. had juist dinsdag gevraagd om het horen van de getuigen. De advocaat-generaal stak namens het Openbaar Ministerie haar verbazing niet onder stoelen of banken: "Ik vind dit echt niet kunnen."

Dinsdag bleek dat A. van advocaat is gewisseld. Gerald Roethof is zijn nieuwe vertegenwoordiger. Roethof pakte het anders aan dan zijn voorganger en trok verschillende onderzoeksresultaten uit het verleden in twijfel. Ook verzocht hij het horen van diverse getuigen, waaronder de zussen en vrienden van Milica van Doorn en de vrouw en dochters van A.

Het hof keurde het horen van de vrouw en dochters van A. goed, waardoor het proces vertraging oploopt. Pas na de zomervakantie kan het hoger beroep inhoudelijk behandeld worden. Tijdens de zitting van vandaag bleek dus dat de vrouw en dochters van A. niet aanwezig waren.

