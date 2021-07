Straf en zorgen: jongens die Schoorlse villa overvielen 'niet rouwig en beïnvloedbaar'

Voor het plegen van een gewelddadige overval op een moeder en haar dochters in een Schoorlse villa zijn twee jongens uit Schoorl (16) en Alkmaar (20) veroordeeld tot jeugddetentie. De rechter neemt het de daders heel erg kwalijk dat ze lang zwegen en geen berouw tonen richting de slachtoffers. Tegelijkertijd baart dát de Kinderbescherming juist zorgen.

Dit bleek vandaag in de rechtbank in Alkmaar, waar de uitspraak was. De langste straf is voor de Alkmaarder, die ondanks zijn volwassen leeftijd vanwege zijn zwakbegaafdheid en autisme door een jeugdrechter is veroordeeld. Tijdens de overval sloeg hij de moeder met een revolver drie tanden uit haar mond. Hij krijgt negen maanden jeugddetentie. De 16-jarige overvaller, die het initiatief nam voor de overval, krijgt honderd dagen jeugddetentie. Hij heeft al lang vastgezeten en hoeft daarom niet terug de cel in. Wel krijgt hij de zwaarste taakstraf die de jeugdrechter mag geven: tweehonderd uur. De rechter acht niet bewezen dat hij vooraf wist dat zijn compagnon het pistool mee zou nemen.

Wel oordeelde de rechter dat de jongens bewust besloten om de overval door te zetten toen bleek dat de moeder en haar jonge dochters thuis waren. De zwaar aangedane slachtoffers kampen sinds de overval met een posttraumatische stressstoornis. Tóch tonen de daders nauwelijks berouw en hebben geen inlevingsvermogen, aldus de rechter. Bovendien zwegen de jongens na hun aanhouding lang over hun daad en voert bij de Schoorlaar op dit moment 'boosheid' nog steeds de boventoon in zijn emoties. Dat zou komen door het motief van de overval, waar eerder nog niets over bekend was.

Quote 'Wraak was mogelijk ook een reden van de overval op villa waar hij bijbaantje had' Oordeel rechtbank over jongste dader

Naast dat er 'overal geld rond slingerde in de villa' zou hij de overval namelijk óók hebben gepland uit wraak voor 'een voorval' tussen zijn moeder en de bewoner van de villa, waar hij een bijbaantje had als klusjongen. De moeder van de overvaller was ook aanwezig in de rechtbank, maar beiden wilden NH Nieuws niet te woord staan. Beïnvloedbare jongen Kijkend naar de jonge dader zei de rechter vandaag: "De kinderbescherming maakt zich grote zorgen, vooral over je gewetensontwikkeling en empathie." Er is naar aanleiding van psychologische rapporten intense begeleiding aanbevolen en de rechtbank ging daarin mee. Hoewel diezelfde rapporten zorgden voor een lagere straf voor de jongens zijn er nog wel bepaalde voorwaarden waar ze per direct aan moeten voldoen. Zo mogen ze géén contact hebben met elkaar en met het Schoorlse gezin en krijgen ze een enkelband en meldplicht als hun straf is uitgezeten. Daarnaast moet de jongste een zinvolle dagbesteding of onderwijs volgen en deelnemen aan een traject om jongeren die in de problemen zitten te helpen en te weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan criminele feiten.

Quote 'Door een laag IQ, autisme en blowen kon hij risico van overval niet goed inschatten' Oordeel rechtbank over oudste dader

De oudste is erg beïnvloedbaar voor een negatief netwerk, aldus de rechter, en wordt daarom verplicht om na zijn straf zeven weken behandeld te worden bij een jeugdinstelling. Hij kon door zijn lage IQ, autisme en verleden met wiet het risico van de overval niet goed inschatten. Hij krijgt ook een behandeling voor zijn verslaving aan wiet. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van bijna 9.000 euro. De persrechter legt hieronder uit hoe twee jongens van 16 en 20 jaar dit kunnen betalen.

