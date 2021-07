Hoornse Stadsfeesten dit jaar weer onderdeel van Cultuurweekend Hoorn

De Hoornse Stadsfeesten zullen vanwege corona ook dit jaar weer onderdeel zijn van het Cultuurweekend in Hoorn. Door de maatregelen was het niet mogelijk om het evenement, dat normaal gesproken in juni is, nog op tijd te organiseren. "Wij zullen de live muziek programmeren, zodat we evengoed iets kunnen doen voor ons publiek en onze artiesten", vertelt Theo Viset, mede-oprichter van de Hoornse Stadsfeesten.

De samenwerking tussen de twee festivals is ontstaan door corona, maar als het aan Viset ligt, hoeft het daar niet bij te blijven. "Wij zijn de Hoornse stadsfeesten, ons weekend in juni is een blijvertje. Maar in september aanhaken bij het Cultuurweekend blijven we zeker doen!"

En dat is goed bevallen, zegt Viset. "Het ging heel goed. We zijn allemaal culturele instellingen, allemaal sterke spelers en creatieve mensen. Samen hebben we een superleuk en veilig weekend georganiseerd. Mensen konden op afstand met beperkte aantallen naar live muziek kijken en door de hele stad waren culturele activiteiten. We hebben uiteindelijk meer dan 2.200 kaarten uitgegeven."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]