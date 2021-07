Marjoke (74) twintig mille armer na babbeltruc: 'Weduwenpensioen en haar spaargeld'

De 74-jarige oud-kleuterjuf Marjoke Brouwer uit Egmond aan den Hoef is afgelopen maandag voor bijna twintigduizend euro opgelicht. Ze trapte in een babbeltruc van een oplichter die zich voordeed als medewerker van de Rabobank.

Haar nicht Carla legt uit dat Marjoke maandagmiddag een telefoontje kreeg van iemand die zich voordeed als bankmedewerker en vertelde dat haar pasje verouderd was. Toen haar rekeningnummer werd verifieerd, zei Marjoke dat dat klopte, maar toen de oplichter - waarschijnlijk expres - een willekeurige pincode noemde, corrigeerde Marjoke hem en noemde haar werkelijke pincode. "Ze is zo goed van vertrouwen"

"Binnen twee uur was het geld opgenomen. Negentienduizend euro en een beetje", vat Carla de schade samen. "Haar weduwenpensioen en al haar spaarcentjes, zelfs tot duizend euro in de min. Toen ik dat hoorde begon ik vreselijk te huilen. Echt heel zielig. Schoften."

'Tweede moeder'

Omdat Marjoke voor Carla 'een tweede moeder' is geweest, besloot Carla een inzamelingsactie voor haar 'lievelingstante' op touw te zetten. "Dat is wel het minste wat ik voor haar kan doen." Om de rest van de maand - tot haar volgende AOW - door te komen, heeft de Rabobank driehonderd euro naar Marjoke overgemaakt. "Als een coulanceregeling, maar dat moet ze wel terugbetalen."

Dat laatste lijkt geen probleem, want sinds de online inzameling gisteren in de namiddag werd gestart, is er al ruim zevenduizend euro opgehaald. "Op dat gebied zie ik het positief in", zegt Carla over de financiële compensatie die haar tante ten deel valt. Onder de talloze donateurs zijn ook veel oud-leerlingen van Marjoke. "Onwijs lief."

'Erg emotioneel'

Marjoke is volgens haar nicht nog te aangeslagen om op de gebeurtenissen te reageren. "Ze is erg emotioneel, wat logisch is." Ze heeft inmiddels aangifte gedaan, bevestigt ook de politie. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, al zit de politie er achteraan. "We kijken waar het geld is opgenomen en moeten dan van de officier toestemming krijgen om camerabeelden te vorderen", aldus een politiewoordvoerder.

Overigens komen er de afgelopen weken meer meldingen van babbeltrucs vanuit de regio binnen waarbij de oplichters op (vrijwel) identieke wijze te werk gaan. Zo zijn er vorige week donderdag in Bergen vier mensen opgelicht door een 'medewerker van de Rabobank', twitterde wijkagent Bas Klene.