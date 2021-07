De Peiling: Alle rookruimtes moeten weg

Vanaf vandaag moeten alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen gesloten zijn. Volgend jaar moeten alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid volledig rookvrij zijn. Gaat dit verbod te ver? Of doet de overheid er goed aan om de mogelijkheid om een sigaret te roken lastiger te maken?

Staatssecretaris Paul Blokhuis licht op de site van de rijksoverheid het verbod toe: “Elk jaar sterven er meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. We willen leed voorkomen door ervoor te zorgen dat mensen een zo klein mogelijke drempel over moeten om te stoppen met roken en een zo hoog mogelijke om te beginnen. Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op een gezonde omgeving. Het is daarom hoog tijd dat er nergens meer rook is in openbare gebouwen en bedrijven.”

Het doel van deze afspraak, wat onderdeel is van het Nationaal Preventieakkoord, is het terugdringen van het aantal volwassen rokers tot 5 procent en het bereiken van een rookvrije generatie in 2040. Het verbod op rookruimtes in publieke gebouwen zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan. Maar in september 2019 oordeelde de Hoge Raad dat alle rookruimtes in de horeca dicht moesten, en dat was voor staatssecretaris Paul Blokhuis een stimulans om ook de rookruimtes in andere sectoren vervroegd te sluiten.

Stoppen met roken