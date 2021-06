Directeur AMFI biedt excuses aan: "Dit kan en mag nooit meer gebeuren"

Extreem hoge werkdruk, intimidatie en docenten die erop gericht zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten te breken. Het Amsterdam Fashion Institute was en is geen veilige werk- en studieomgeving, dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport over de modeopleiding. AMFI-directeur Dirk Reynders reageert op het rapport.