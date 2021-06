Na 16 maanden geen coronapatiënt meer in ziekenhuis: "Nu eerst genieten van vakantie"

De Vries heeft vanaf het begin op de Covid-afdeling in het ziekenhuis gewerkt. “Dat was flink aanpoten”, vertelt ze. “De afdeling is nu leeggehaald en wordt grondig schoongemaakt. Mocht het nodig zijn dan kunnen we het zo weer opbouwen.”

Komende tijd springt zij samen met andere verpleegkundigen die op de corona-afdeling werkzaam waren bij op andere afdelingen in het ziekenhuis. “Het is erg fijn dat we geen veiligheidspak meer hoeven te dragen. We werken weer gewoon in het wit, zoals het was.”

"Even op adem komen"

Volgens Marloes Romeijn, leidinggevende op de Covid-afdeling, blijft het ziekenhuis paraat staan voor als er opnieuw corona-patiënten binnenkomen. “Dan kunnen we de afdeling zo weer ombouwen en zijn we klaar voor de nodige zorg”, zegt ze. “Maar we zijn heel blij dat we nu even op adem kunnen.”

Ook De Vries is blij dat dat ze Covid nu los kan laten. “Voor zover het kan dan”, lacht ze. “Ik ga genieten van de zomer en probeer hier en daar een extra vrije dag op te nemen. En laten we hopen dat de extra corona-afdeling niet meer nodig zal zijn.”