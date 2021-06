Langverwachte botenoverhaal na één week al stuk: "Wachten op nieuwe onderdelen"

"Helaas hebben we moeten vaststellen dat afgelopen zaterdag één van de draadspindelen beschadigd is. Die zijn vandaag eruit gehaald", vertelt wethouder Jan Houtenbos in de raadsvergadering van gemeente Koggenland deze maandagavond. Vorige week maandag werd de langverwachte botenoverhaal in gebruik genomen en kreeg de wethouder de eer om de eerste boot naar overkant te vervoeren met het hijsmechanisme.

Bij de bouw van wijk De Burghtlanden twintig jaar geleden werd de oversteek al beloofd. Maar de constructie die er eerder werd aangelegd, voldeed niet voor alle soorten boten en werd doelwit van vandalisme. Betrokken inwoners zorgden dat het van de grond kwam, waarna de overhaal door lokale ondernemers in De Goorn werd ontworpen en gebouwd.

Toch hebben in de afgelopen regenachtige week al wel een aantal inwoners van de overhaal gebruik gemaakt, weet Houtenbos. "Ze vertelden dat de oversteek precies in 8 minuten te doen is. [...] Het is heel spijtig dat dit gebeurd. Het heeft onze aandacht."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakt over de officiéle ingebruikname vorige week: