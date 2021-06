Daklozenboot Aurora langer 'in de vaart' en verhuist naar andere plek

Het passagiersschip Aurora blijft drie maanden langer dienst doen als opvangplaats voor dak- en thuislozen. Het schip verdwijnt wel van zijn huidige plek in het Spaarne in Haarlem-Noord en vaart naar de Conradkade in de Waarderpolder waar het tot 1 oktober blijft liggen.

De Aurora maakt zo tijdelijk plaats voor het aanleggen van riviercruiseschepen ter hoogte van de Spaarndamseweg. Vanaf uiterlijk 1 oktober ligt de Aurora voor de winterperiode weer aan de Spaarndamseweg. Op dat moment zijn er ook nog cliënten aan boord tot waarschijnlijk 1 november.

Eigen kamer

De tijdelijke opvang op het schip werd vorig jaar in het leven geroepen. Dit was nodig vanwege de coronamaatregelen waardoor in de bestaande opvangplekken niet genoeg plek was. Het schip biedt plaats aan gemiddeld 35 personen en maximaal 50. Mensen hebben er een eigen kamer waar ze dag en nacht kunnen zijn.

De instroom van nieuwe bewoners op de Aurora is inmiddels al gestopt. Nieuwe bewoners worden niet meer toegelaten. De komende maanden wordt gebruikt om de huidige gebruikers ergens anders onderdak proberen te laten krijgen. Een van de opties is het Anton Pieckhofje in de Kruidenwijk in Haarlem. Maar de politiek moet zich nog buigen over de invulling van dit hofje. Daar is plaats voor 36 bewoners.