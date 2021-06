Vergrootglas op Beverwijker, die na 300 jaar terugkeerde op De Nachtwacht

Museum Kennemerland legt de komende maanden het vergrootglas op Jan Brugman. De Beverwijker die vorige week na grofweg 300 jaar (tijdelijk) terugkeerde op De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Schilderij De Nachtwacht werd door Rembrandt van Rijn in 1642 voltooid. Als het vermaarde meesterwerk van Van Rijn bij een verhuizing in 1715 niet door de entree van het stadhuis in Amsterdam past, gaat de schaar in het schilderij. Twee schutters die poseerden gaan daarbij verloren, één daarvan is Brugman. De afgesneden stukken van De Nachtwacht zijn nooit teruggevonden.

In de welkomsthal van Museum Kennemerland hangt sinds deze week de volledige afbeelding van het schilderij. Dat werd al gemaakt in 2019, maar kon door de coronacrisis nu pas worden gepresenteerd. Het museum met de lokale geschiedenis uit Kennemerland hoopt mee te liften op de aandacht die alle ontwikkelingen krijgen.