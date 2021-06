Werken naast je strijkplank en héél veel Zoomen, toch is Nancy gek op thuiswerken

Thuiswerken: voor de één een nachtmerrie en voor de ander een verademing. De NH-panelleden zijn over het algemeen tevreden, zo ook Nancy Boterblom. De Schagense heeft haar kledingkamer omgetoverd tot een werkplek en de koffiepraat vindt nu plaats met haar man aan het kookeiland, want die gesprekjes, die mist Nancy wel.

In de reportage vertelt Nancy over haar blunder, duiken wij met het NH Nieuws-panel in cijfers over willen zoenen met collega's en vertelt werkstress-expert Ester Braat uit Zaandam over haar kijk op thuiswerken. Wat is Nancy's uitdaging en waar lopen veel werknemers volgens Ester tegenaan?