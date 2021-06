Nieuwe kunstgrasmat FC Volendam loopt vertraging op

Het huidige veld van FC Volendam is wel goedgekeurd door de FIFA. Na de thuiswedstrijd tegen FC Emmen op 5 november gaat de club het veld vervangen. Drie weken later tegen FC Den Bosch speelt Het Nieuwe Oranje dan vervolgens op het nieuwe kunstgrasveld.

Quote

"De huidige ontwikkelingen doen niks af aan de ambities van FC Volendam om in de toekomst over te gaan op natuurgras. Die stip aan de horizon blijft staan. Op de achtergrond heeft FC Volendam hiervoor al verschillende stappen gezet", staat in een verklaring van de club.

Vrijdag speelt FC Volendam de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. V.V. Woudia is de tegenstander op Sportpark Woudlust in Westwoud.