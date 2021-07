Drie rechters buigen zich over schietende tiener (17) in trein Koog aan de Zaan

De 17-jarige Elyud T., die verdacht wordt van het schietincident in de trein op station Koog aan de Zaan afgelopen maart, moet vandaag voor de meervoudige kamer verschijnen. De tiener uit Krommenie wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou tweemaal met een vuurwapen in een rijdende trein op een persoon hebben geschoten. Gezien de ernst van het delict, buigen zich drie rechters over de zaak.