Meer geld beschikbaar voor ombouwen winkelpanden en bovenruimtes in de binnenstad

De gemeente Hoorn gaat 75.000 euro extra beschikbaar stellen om te stimuleren dat winkels en bovenruimtes van deze panden worden omgebouwd tot woningen. En dat is hard nodig, vindt ontwikkelaar Vlaar die meerdere panden in de binnenstad aan het verbouwen is.

De gemeente is dit jaar gestart met een stimuleringsregeling om het ombouwen van deze panden te bewerkstelligen, maar de animo was zo groot dat het eerste potje al snel op was. "Er is een enorm woningtekort en daarnaast rijzen de bouwkosten de pan uit. Dus een bijdrage is van harte welkom vanuit de gemeente", vertelt Vlaar.

Roger Tonnaer, die de extra bijdrage voorstelde in de raad en al jaren achter deze stimulering staat, is blij dat het extra geld beschikbaar komt. "Het is een goede zaak is dat er meer gewoond gaat worden boven winkels. Het is goed voor het pand zelf, de veiligheid in de binnenstad en de woningen die hierdoor vrij komen."

Potje zo op

Maar 75.000 euro is met de stijgende bouwkosten van tegenwoordig zo op. Toch wordt de bijdrage erg gewaardeerd. Veel pandeigenaren hebben plannen om te verbouwen, vertelt Vlaar.

Hij zegt dat er bij de verbouw van winkelpanden en bovenruimtes veel komt kijken. "Een pand moet tegenwoordig duurzaam zijn, goede brandafscheiding hebben en dan is de grootste uitdaging nog de opgang van een woning boven een winkel. Vaak is die er alleen via de winkel."

Belangrijke ontwikkeling

Het is zeker van belang van de stad en het centrum dat deze ontwikkeling blijft. Volgens Tonnaer is er nog veel winst te boeken: "Er kunnen nog zo'n 200 woningen gerealiseerd worden." En ook Vlaar ziet het als een goede ontwikkeling. "Als een pand gebruikt wordt dan knapt het daar van op en dat heeft impact op de stad."