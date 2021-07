Attracties mogen eindelijk uit de schuur: vandaag begint eerste kermis van provincie

Afgezien van het meedraaien op een handjevol kermissen vorige zomer, mogen de kermisattracties na anderhalf jaar te hebben stilgestaan weer uit de schuur. Waar gisteren in Arnhem landelijk de eerste kermis begon, heeft vandaag Heiloo de primeur in Noord-Holland. "We zijn natuurlijk reuzeblij", zegt kermisexploitant Arjan Blokker.

In Heiloo staan vanaf vandaag tot en met zondag zo'n twintig kermisattracties. Middenmeer volgt vanaf morgen met een kleinere kermis met acht attracties. De zomerkermis van Den Helder begint ook morgen en wordt gezien als een van de eerste grotere kermissen.

Arjan Blokker, die de kermissen in Heiloo en Middenmeer organiseert, heeft er veel zin in. "We hebben vorig jaar maar zo'n vier, vijf kermissen gedaan, maar als je die niet meetelt hebben we al anderhalf jaar stilgestaan." Dat was lastig voor het ruim 90 jaar bestaande familiebedrijf, zo zegt hij: "De kosten gingen door, maar de inkomsten stonden stil."

Net als vorig jaar wordt ook nu weer rekening gehouden met de coronamaatregelen, verzekert Blokker. "We houden ons aan de anderhalve meter, gebruiken pijlen en hebben desinfectie op de toonbank staan." Ook in Den Helder ontbreken de coronamaatregelen niet volgens kermisexploitant Carlos Stuij. "Er zijn plekken waar mensen hun handen kunnen wassen, er zijn desinfectiepunten, de paden zijn ruim vijf meter breed zodat iedereen goed de anderhalve meter kan houden er is een looproute. Stewards en bewakers houden in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt, maar mensen moeten zelf ook een beetje nadenken."

Verplaatst

Stuij is er niet bang voor dat het te druk kan worden op de kermis. "Er mogen maar 800 mensen op het kermisterrein zijn, dus het zal nooit te druk zijn." In 2020 was er geen Helderse kermis. Voor de coronacrisis stonden de kermisattracties in de binnenstad van Den Helder, maar zij zijn nu verplaatst naar de voormalige rijkswerf Willemsoord. Dat was niet de keuze van Stuij, zo zegt hij: "Op de oude locatie was geen plek meer voor de attracties."

Terwijl alle extra activiteiten zijn afgelast op de kermis in Den Helder, gaat er één nog wel door: de prikkelarme kermis voor mensen die niet tegen de felle lichten en geluiden kunnen. Dat is dit jaar op donderdag 8 juli van 14 tot 17 uur.