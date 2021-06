Jonge helden: Dex en Jayden (10) redden leeftijdsgenootje van verdrinkingsdood

Vrienden Dex en Jayden uit Huizen hebben samen geholpen een leeftijdsgenootje te redden van de verdrinkingsdood. Ze zagen de jongen drijven in het Gooimeer en renden meteen naar Dex' vader. Die sprong zonder aarzelen het water in en kon de jongen nog net aan zijn krullen omhoog trekken. Een heldendaad, vindt ook Huizer burgemeester Niek Meijer die de vader en de twee tieners gisteren uitgebreid kwam bedanken.

Gert rent naar het water, trekt zijn kleren uit en zwemt naar de jongen toe. "Inmiddels was hij onder water en zagen we alleen zijn krullen nog. Hieraan heb ik hem boven water kunnen trekken", zegt hij. Eenmaal aan de kant wilde hij reanimeren. "Net voor ik begon, kwam het water al uit zijn mond en toen hoorde ik dat hij zelf ademde."

Gelijk bedenken de twee dat ze de vader van Dex moeten halen. "Omdat mijn vader elke dag zwemt. Hij kan gewoon goed zwemmen dus Jayden was zo slim om hem te halen. En ik bleef op de uitkijk staan om aan te wijzen waar de jongen was", zegt Dex.

Als Jayden en Dex aankomen bij het water horen ze een jongen om hulp schreeuwen. "We zagen iemand in de vaargeul, steeds met zijn hoofd onder water", vertelt Jayden.

De twee tieners zaten twee weken geleden samen te gamen toen de vader van Dex, Gert Bonefaas, vond dat het tijd was dat de twee buiten gingen spelen. Het is mooi weer, dus ze willen gaan zwemmen.

De actie van Gert was puur op adrenaline, maar later daalde het besef in. "Mijn zoon is tien jaar en het jongetje bleek ook tien jaar te zijn. Dat komt wel even binnen bij je. Je gaat denken wat er had kunnen gebeuren."

Voor de zekerheid gaat de jongen naar het ziekenhuis en daar moet hij een nachtje blijven. Intussen gaat het goed met hem, maar hij en zijn ouders willen liever anoniem blijven

Trots

Gert is super trots op Jayden en Dex. "Andere kinderen waren misschien in paniek geraakt, maar mijn zoon en Jayden niet. Die hebben samen als een team afgesproken: de een kan het snelst rennen en de ander op de wacht staan."

Ook de burgemeester van Huizen, Niek Meijer, spreekt lovend over de jongens. "Als je ziet dat iemand in nood is, dan help je en doe je verstandige dingen. Dat vind ik echt top."

De jongens zelf voelen zich ook trots. En of ze er wat van geleerd hebben? "Dat je een volwassene erbij moet halen als je het zelf niet kan doen", aldus Jayden.

Zwemdiploma

Het jongetje heeft beloofd dat hij zijn zwemdiploma gaat halen en pas weer komt als hij kan zwemmen. Gert heeft een kaart van hem gehad. "Daar staat op dat hij heel dankbaar is en blij dat hij er nog is. En dat hij dacht dat het ondiep was en toen ineens werd het diep en dat hij het nooit meer zou doen."