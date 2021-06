Petitie om 1 juli vrije dag te maken haalt 40 duizend handtekeningen

De petitie om van Keti Koti, de dag van de afschaffing van de slavernij, een vrije dag te maken heeft veertig duizend handtekeningen behaald. Dat meldt initiatiefnemer en radiostation FunX. De petitie is in minder dan een week voldoende ondertekend om het voorstel officieel voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en op de voormalig Nederlandse Antillen afgeschaft. Jaarlijks wordt op 1 juli deze dag herdacht en gevierd, maar het is geen officiële feestdag. Volgens de initiatiefnemers neemt Nederland hiermee onvoldoende verantwoordelijkheid voor haar slavernijverleden. In de petitie wordt niet alleen om een nationale vrije dag gevraagd, maar ook om de formele excuses van Nederland.