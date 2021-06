Plan voor mediaplein op Hilversumse Kerkbrink haalbaar, klaar voor volgende stap

Het is haalbaar om de Hilversumse Kerkbrink om te bouwen tot een groot 'mediaplein'. Dat stellen planmakers Bibliotheek Hilversum, Museum Hilversum en Beeld en Geluid na gesprekken met de gemeente en een haalbaarheidsonderzoek. De komst van het mediaplein is daarmee een stap dichterbij. Burgemeester en wethouders van Hilversum willen geld vrij maken om de plannen nu concreet te maken.

Het plein moet volgens de planmakers een plek worden 'waar binnen en buiten van alles tegelijk gebeurt en waar voor iedereen wat te doen is'. Een van de eerste stappen wordt het verhuizen van de bibliotheek naar de Gooische Brink. Dat moet meteen een metamorfose van de bibliotheek betekenen. Los van dat er boeken te leen en te lezen zijn, komen er meer workshops en lezingen.

Het mediaplein moet buiten een plek worden waar onder meer festivals komen, over media en muziek of over media en sport. Dat gebeurt samen met bedrijven, maar ook scholen en omroepen. Het plein zelf staat ook een metamorfose te wachten. Buurtbewoners en de nu al bestaande horeca spelen daarbij ook een grote rol. Verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers stelt dat het plein 'het visitekaartje van Hilversum als mediastad' moet worden.

Achter de schermen wordt al een paar jaar nagedacht over het maken van het mediaplein. Het eerste idee werd al bijna zes jaar geleden geopperd. Na lang nadenken, praten en overleggen moet het er nu dus echt van gaan komen.

De planmakers zijn erg blij dat hun plan nu naar een volgende fase gaat. "Het is erg fijn dat de gemeente het nu ook omarmt. Dat is voor ons een grote stap", zegt Els Brons van de bibliotheek. "We geloven heel erg in het plan. We zijn er van overtuigd dat we het centrum van Hilversum iets moois gaan geven."

Nog veel te doen

Voor dat het mediaplein er echt komt, moet er nog een hoop gebeuren. Na het zomerreces moet de gemeenteraad geld vrij maken om de plannen nog verder vorm te geven. Dat moet het eerste kwartaal van volgend jaar tot een concreet plan leiden met onder meer een ontwerp voor het plein zelf.

De bibliotheek, het museum en Beeld en Geluid willen tot die tijd niet stilzitten. Na de zomer moet een 'lab' starten, een soort proeftuin voor het Mediaplein. Ze kunnen dan alvast oefenen met hoe het mediaplein er straks uit moet gaan zien. Ook kunnen samen met het publiek experimenten worden bedacht, getest en verder ontwikkeld. De gemeente ziet dat weer als 'boost' op het leven in het centrum terug te krijgen na de lange coronalockdown.

Toch gaat het nog wel even duren voordat alles echt klaar is. Zelfs als de plannen straks concreet en definitief zijn, gaat er nog wel wat tijd overheen. Alleen al de verhuizing van de bibliotheek heeft misschien wel tot drie jaar nodig. Nog voordat de verhuizing van de bibliotheek rond is, wil de gemeente wel vast gaan beginnen met het ombouwen van het plein.