De Peiling: laat tieners zelf beslissen over vaccinatie

Het vaccin van Pfizer/Biontech was al goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar.

De Gezondheidsraad onderzocht op verzoek van Minister Hugo De Jonge of het ook wenselijk is om jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren tegen corona. Eerder adviseerde de raad om kinderen tussen de 12 en 17 jaar met een medisch risico te vaccineren. Nu is dat advies uitgebreid voor alle tieners in deze leeftijdscategorie.

Bijwerkingen

Er staat in het advies van de Gezondheidsraad ook dat er nadelen zijn aan het vaccineren van deze jongeren. Er is kans op bijwerkingen bij het gebruik van vaccins. De risico's van corona op gezonde tieners zijn kleiner. Daardoor waren de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde aanvankelijk niet voor vaccineren. Die blijken hun mening te hebben gewijzigd, zo schrijft De Volkskrant, ook zij adviseren nu om tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona.

Volgens Karoly Illy, Outbreak Management Team-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde maakt de besmettelijkere deltavariant dit noodzakelijk. Het eindoordeel van de raad is dat het vaccineren van tieners de hele samenleving beter beschermt tegen het coronavirus.

Ethisch verantwoord

Medisch-ethicus Rieke van der Graaf van het UMC zegt bij mediapartner NOS dat het afwegen van de voor- en nadelen van een vaccin een ethisch dilemma is. Kinderen die gezond zijn worden zelden ziek van corona. Wanneer wegen dan de verwachte positieve effecten voldoende op tegen te negatieve gevolgen?

De bijwerkingen van het vaccineren wegen volgens kinderarts Illy niet op tegen de positieve effecten. Een zeldzame bijwerking van het vaccin is een ontsteking van de hartspier, de kans dat je dat krijgt is zeldzamer dan dat je ziek wordt van het virus.

Voldoende data

De Gezondheidsraad en de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen vinden dat er voldoende data beschikbaar is om jongeren tussen de 12 en 17 jaar te vaccineren. Eind mei gaf het Europees Geneesmiddelen Agentschap al aan dat het Pfizer/Biontech veilig is voor kinderen vanaf 12 jaar.

Toch is er ook een groep van 1.500 medische professionals die stellen dat het advies van de Gezondheidsraad te vroeg komt. Volgens het zogenoemde Artsen Collectief is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de veiligheid van vaccins voor 12 tot 17-jarigen.

En "hoe ethisch is het om kinderen te gebruiken als immunologisch 'schild'?", schreef het collectief gisteren in een open brief in NRC.

Zelf kiezen

Tieners gaan uiteindelijk zelf over de vraag of ze zich wel of niet willen laten vaccineren. Daar is de wet duidelijk over. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar beslissen het samen met hun ouder(s). Als het kind zich niet wil laten vaccineren maar de ouder(s) willen dat wel, dan is de wens van het kind doorslaggevend. Jongeren vanaf 16 jaar mogen het zelf beslissen.

Er zijn wel twee uitzonderingen: Als het kind de keuze weloverwogen maakt ondanks dat hun ouder(s) toestemming blijven weigeren en wanneer de behandeling noodzakelijk is om eventuele negatieve gevolgen van het kind te voorkomen.