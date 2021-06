Gemeenten halen bakzeil met corona-brandbrief: geen maatwerk voor ondernemers

De brandbrief die tweeëndertig Noord-Hollandse gemeenten naar Den Haag stuurden, met een oproep tot maatwerk voor ondernemers die tussen wal en schip vallen met de coronasteun, is uiteindelijk op niets uitgelopen. Dat blijkt uit de reactie van minister Blok op de brief. "De brief levert alleen morele steun op", concludeert wethouder Erik Bekkering van Bergen.

Wethouder Bekkering zegt teleurgesteld te zijn over het antwoord van de minister. "We zijn er wel trots op dat onze brief dit probleem op de agenda gezet heeft, maar maatwerk is helaas een stap te ver. Het blijft bij morele steun voor deze ondernemers. Wel heb ik een aantal van die ondernemers kunnen wijzen op voor hen nog onbekende steunmaatregelen."

Maar de brandbrief, die later door nog tientallen andere Noord-Hollandse gemeenten , de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf werd medeondertekend, biedt geen soelaas. "Gezien de omvang van het steunpakket is maatwerk helaas niet mogelijk", schrijft de minister.

Een dag later stond wethouder Erik Bekkering op de stoep. "Er zit natuurlijk veel schroom voordat mensen met zo'n verhaal naar buiten komen", zei Bekkering in april tegen NH Nieuws. "Het kan niet zo zijn dat ondernemers die naar de geest van de wet handelen, uiteindelijk zelf tussen wal en schip raken. Als een soort bijkomende schade."

Hoe gaat het nu met LadyPapa?

"We zijn sinds eind april open en het is lekker druk", zegt Ramona Nijssen. "We moeten onze schuld natuurlijk terugbetalen, maar kijken met vertrouwen naar de toekomst. Ook omdat we gelukkig een soepele betalingsregeling hebben kunnen treffen."

"Dat er geen maatwerk komt, hadden we wel verwacht. We zijn de wethouder dankbaar dat hij voor de ondernemers in de bres is gesprongen. Ik vind het bewonderenswaardig."

"Daarnaast zijn Marcel en ik nog altijd in gesprek met het UWV. We hopen binnen enkele weken te horen of onze situatie toch nog als een soort 'uitzondering' kan worden gezien, zodat de steun iets gunstiger zou kunnen uitvallen."