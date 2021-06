Opnieuw zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk

De politie heeft er nu meerdere dagen voor uitgetrokken, terwijl twee keer eerder een dag is gezocht naar de verdwenen studente. Volgens een woordvoerder van de politie is nu meer expertise beschikbaar, waardoor er langer kan worden gezocht.

Het recreatiegebied is afgezet met linten en wordt verder beveiligd met camera's, zodat de politie in de gaten kan houden of mensen het gebied betreden. "We doen een beroep op de recreanten en vragen ze het terrein niet te betreden tijdens het onderzoek."



Verslaggever Chantal Bos is bij het recreatiegebied en vertelt dat er nu in een ander gedeelte van het gebied wordt gezocht met onder meer een speurhond.

Hoop houden

De familie hoopt nog altijd op een doorbraak in het onderzoek, laat Priya Soekhai, de advocaat van de familie van Sumanta, weten. "Hoewel de nabestaanden uitgeput zijn van het verdriet, blijven ze hoop houden", schrijft ze op Twitter.

Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta, ze woonde toen in bij Manodj B. van wie ze ook zwanger was. Sinds november vorig jaar zit Manodj vast voor de moord op Sumanta. Hij wordt er van verdacht haar om het leven te hebben gebracht en haar lichaam te hebben laten verdwijnen.

Deel van een schep

Eerder werd tijdens een zoektocht in De Hulk een deel van een schep gevonden. Dat is toen meegenomen voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Recreatiegebied De Hulk is volgens advocaat Soekhai destijds in beeld gekomen aan de hand van telefoondata van de verdachte. Het gaat voornamelijk om locatiegegevens.