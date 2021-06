Voor derde keer raak in Zwaag: twee auto's uitgebrand

Het was vannacht weer raak in Zwaag, twee auto's aan de Paaldijk gingen vannacht rond vier uur in vlammen op.

Een van de eigenaren reageert geschrokken. Hij trof zijn auto vanmorgen pas zo verwoest aan. Hij woont ook niet in de buurt en was een nachtje logeren bij een vriend.



Volgens de politie is de brand bij een van de twee auto's begonnen en toen overgeslagen naar het andere voertuig. Ze onderzoeken of er sprake is van brandstichting en kijken dan ook of er een verband is met eerdere branden in de wijk.

Eerdere branden

Begin juni sloeg een autobrand aan het Hoefblad nog over op naastgelegen woningen. Meerdere huizen raakten onbewoonbaar door de brand. De politie doet onderzoek naar de brandstichting en is op zoek naar een specifieke getuige, die vlak voor de brand gezien is.

In de nacht van 19 op 20 juni was het ook raak in de wijk. Toen ging er een auto in vlammen op aan de Inlaagdijk. Daar is toen een 41-jarige man uit de gemeente Kaag en Braassem voor aangehouden. Hij is niet gelinkt aan de andere branden.