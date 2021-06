Onderzoek bevestigt: studie- en werkklimaat op modeschool AMFI was en is sociaal onveilig

Extreem hoge werkdruk, docenten die erop gericht zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten te breken en intimidatie op een opleiding die in chaos verkeert. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onafhankelijk onderzoek dat werd ingesteld na verschillende verhalen over een onveilig klimaat op de Amsterdamse modeschool AMFI.

AMFI laat in een reactie op het rapport weten dat studenten op een onacceptabele manier zijn behandeld door docenten die hen moesten opleiden; een deel van de studenten geeft aan daar nu nog steeds last van te hebben.

Onveilige sfeer

Twee maanden geleden spraken NH Nieuws en AT5 vijftig studenten en negen (oud-)docenten over de onveilige sfeer op de modeschool. Het klimaat is volgens studenten onveilig, en er wordt gesproken van een angst- en zwijgcultuur. Docenten zouden racistische of seksistische opmerkingen maken en studenten zeggen zich vaak gekleineerd te voelen. Studenten werken soms nachtenlang door onder invloed van speed of kregen burn-outs door de hoge werkdruk.

Kamervragen en inspectie-onderzoek

Naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws en AT5 over AMFI stelde het CDA kamervragen aan de minister van Onderwijs. Ook eisten studenten van de modeopleiding en studentenvakbond het ASVA vertrek van de directeur en de hoofddocent. De Inspectie van Onderwijs doet onderzoek naar opleidingen in de kunst-en modesector in het hoger onderwijs, AMFI wordt hierbij ook onderzocht.

De school liet ook zelf een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door Bezemer & Schubad. Het onderzoeksbureau sprak 39 (oud-)studenten en 70 medewerkers van AMFI. Het rapport dat zij vandaag uitbrachten is kritisch. Volgens het onderzoeksbureau wordt de school naar haar eigen normen, die van de HVA en de richtlijnen van de ARBO-wetgeving ervaren als een sociaal onveilige tot zeer onveilige organisatie. Dit wordt bevestigd door de meerderheid van de mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

''Geheime sekte''

(Oud-)studenten beschrijven enkele docenten als volgt: "Docenten zijn geen coaches, mentoren of trainers, het zijn geen mensen die je beter willen maken, maar keihard vileine juryleden, die elkaar in sociaal onveilige opmerkingen proberen af te troeven in een Voice of Holland-achtige talentenjacht."

Veel feedback wordt door studenten als vernederend, grof en onnodig negatief ervaren. "Dit is geen fashion, dit is gewoon lelijk. Jij bent niet het AMFI-materiaal. Dit is te plat. Jouw werk is seksloos, ben je soms lesbisch?"

Studenten beschrijven hun introductie op AMFI alsof zij intraden in een klooster of een geheime sekte. "Je ouders zie je pas weer met kerst, maak je relatie maar uit want daar heb je toch geen tijd voor, zeg je bijbaan maar op, want naast AMFI is er geen ruimte voor iets anders."