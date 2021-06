Trajectcontrole Drie Merenweg (N205) van start na lange testfase

Op de route tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Van Hoofddorp tot aan de stoplichten bij industrieterrein De Liede mogen automobilisten iets harder rijden: 100 kilometer per uur. Volgens het Openbaar Ministerie moet de trajectcontrole de N205 veiliger maken.

N-wegen

Al sinds vorig jaar stond langs de weg aangegeven dat de trajectcontrole nog in een testfase zat. Nu de camera's zijn ingeschakeld, is de N205 de laatste in een lange reeks N-wegen waar extra wordt gecontroleerd over een bepaalde afstand.

Eerder werden ook al de N9 tussen Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug en de N201 bij Uithoorn in het rijtje trajectcontroles opgenomen.