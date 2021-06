Gemeente haalt openbaar gemaakte stukken datacenters offline: "Hoogst ongebruikelijk"

Het gemeentebestuur van Hollands Kroon heeft opgevraagde en openbaar gemaakte gegevens over de besluiten rond de bouw van datacenters op bedrijventerrein Agriport bij Middenmeer weer offline gehaald. Dat is gedaan op verzoek van techbedrijven Microsoft en Google, bevestigde wethouder Theo Groot gisteravond.

De Telegraaf vroeg door middel van een wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur) stukken op over de besluitvorming rond de datacenters van Microsoft en Google op Agriport. Daarin is onder meer de communicatie tussen die bedrijven en de gemeente in te zien.

Volgens de krant waren de stukken die ze allereerst terugkregen 'zeer incompleet'. Na bezwaar kreeg het alsnog de aangevraagde gegevens en gesprekken toegestuurd. Ook werden de stukken op de site van de gemeente geplaatst. Documenten die vanwege een wob-verzoek openbaar worden gemaakt, moeten voor iedereen openbaar toegankelijk zijn.

Gisteravond bleek dat die stukken van de gemeentesite waren verdwenen. Op vragen van lokale politieke partij Onafhankelijk Hollands Kroon gaf wethouder Theo Groot toe dat het gemeentebestuur had besloten om de gegevens weer offline te halen. "Op verzoek van Microsoft en Google, omdat er bedrijfsgevoelige informatie in zit." In de documenten is onder meer het mailverkeer tussen de bedrijven en de gemeente in te zien, maar waar de techbedrijven precies bezwaar tegen hadden is niet duidelijk.

"We hebben de wob-verzoeken er bewust afgehaald, maar we hebben de indiener van het verzoek wel de link gegeven", vervolgde wethouder Groot. Dat is tegen de regels, die schrijven voor dat openbaar gemaakte documenten niet alleen naar de aanvrager gestuurd mogen worden. "Daarbij is goed om te weten dat openbaarmaking in de zin van de Wob, openbaarmaking voor altijd en voor eenieder betekent", verduidelijkt het Openbaar Ministerie daarover.