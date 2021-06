Politie vindt lichaam in woning in Midwoud

De politie heeft gisteren een lichaam gevonden in een woning in de Cornelis Haringhuizenlaan in Midwoud. De politie sluit niet uit dat het om een misdrijf gaat.

De politie doet onderzoek bij het huis aan de Cornelis Haringhuizenlaan in Midwoud - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Rond 13.00 uur kreeg de politie een melding over dat iemand al een tijd niet was gezien en dat er ook al een tijd niet van diegene was vernomen. Even voor 21.00 uur zijn ze het huis ingegaan. De achterdeur stond open, zegt een woordvoerder. In het huis vonden ze een overleden persoon. "We zijn op dit moment bezig om elke mogelijkheid uit te sluiten", zegt de woordvoerder. Er wordt onderzoek gedaan. De politie sluit niet uit dat het om een misdrijf gaat. Ook zelfdoding is een mogelijkheid.

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0900-0113.