Opsporing Verzocht levert 'waardevolle informatie' op in zaak dode Berkhouter (72)

De aandacht in misdaadprogramma Opsporing Verzocht van afgelopen week , in de zaak rondom de dood van Sjaak Groot (72) uit Berkhout, heeft twintig 'waardevolle tips' opgeleverd. Dat vertelt een politiewoordvoerder vanavond bij het programma.

Sjaak Groot, in Berkhout ook wel liefkozend 'ome Sjaak' genoemd, werd op 14 juni door zijn buren dood in zijn woning aangetroffen. De politie maakte vorige week bekend dat er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd wordt voor de gouden tip in het onderzoek. Een van de theorieën die wordt onderzocht door de politie is dat Groot indringers in zijn huis heeft betrapt en er een confrontatie heeft plaatsgevonden. Buurtbewoners erkennen dat hij in zo'n situatie flink van zich af zou bijten.

Uit de twintig tips die zijn binnengekomen heeft de politie volgens woordvoerder Wendy Boudewijn waardevolle informatie kunnen halen. "We zijn heel blij dat mensen contact hebben opgenomen."

Volgens Boudewijn heeft de politie onder andere camerabeelden uit de directe omgeving ontvangen en zijn er aanwijzingen dat de auto mogelijk richting Spierdijk is gereden, en daarna zelfs afgebogen zou zijn naar het noorden, richting Spanbroek.