Amsterdamse Driehoek wil Bunker houden, Lutkemeerpolder "optimale locatie"

De Amsterdamse Driehoek (gemeente, politie en justitie) wil niet dat de zwaar beveiligde rechtbank de Bunker uit de stad verdwijnt. Minister Sander Dekker wil een andere plek in Nederland, maar de Driehoek adviseert om van dat idee af te zien. Ook de Amsterdamse rechtbank zou de beveilgde locatie in de stad willen houden.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Dekker twee weken geleden dat hij een landelijke voorziening ten noorden van de grote rivieren als alternatief voor de Bunker aan de Zuidermolenweg ziet. De Bunker is volgens hem "onvoldoende geschikt qua ligging en voor de ontvangst van bijvoorbeeld slachtoffers en journalisten". Nieuwe locatie Halsema schrijft in een brief aan gemeenteraadsleden namens de Driehoek dat de huidige Bunker in Osdorp inderdaad aan vervanging toe is. Toch wil zowel de Amsterdamse rechtbank als de Driehoek dat de rechtbank in Amsterdam blijft, maar dan op een nieuwe locatie. In overleg met de gemeente heeft de rechtbank al een locatie op Business Park Amsterdam Osdorp fase 2, beter bekend als de Lutkemeerpolder, genoemd. "Het betreft een locatie die hemelsbreed niet ver verwijderd is van de huidige bunker in Osdorp, en gunstiger is gelegen", schrijft Halsema.

Quote "Het betreft een locatie die hemelsbreed niet ver verwijderd is van de huidige Bunker" femke halsema, burgemeester

In een brief aan de commissie die advies zal uitbrengen over de locatie van de nieuwe zwaar beveiligde rechtbank schrijft Halsema dat de gemeente de nieuwe locatie graag mogelijk wil maken. "Wij zijn er gezamenlijk van overtuigd dat dit de optimale locatie is voor een nieuwe bunkerrechtbank, waarbij oog is voor de meest kosten- en tijdsefficiënte oplossing en tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen." De Bunker wordt nu onder meer voor het megaproces tegen de groep rond Ridouan Taghi, het Marengoproces, gebruikt. De verdachten worden met gepantserde auto's die vaak met zwaailicht en sirene rijden gebracht. Voor bepaalde transporten vliegt er ook een helikopter met een scherpschutter mee.

De aankomst van dit soort verdachten leidt ook tot klachten uit de buurt. "De goegemeente moest wachten totdat de gasten binnen waren. Daar heb ik ook wel een beetje last van", zei een ondernemer op de eerste dag van het Marengoproces. Een buurtbewoner twitterde begin juni: "Sluit bunker Osdorp! Geen geluidsoverlast meer in onze achtertuin!" Protest Maar tegen het bouwen van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder, bij de Etnastraat en Lutkemeerweg, wordt ook al jaren geprotesteerd door buurtbewoners. Ongeveer een maand geleden bleek dat er mogelijk ook een distributiecentrum van Albert Heijn in de polder gebouwd gaat worden, iets dat tot een nieuw protest leidde. Alies Fernhout van protestgroep Behoud Lutkemeer laat weten niet blij te zijn met de mogelijke komst van de zwaar beveiligde rechtbank. "Wat ons betreft is dit het zoveelste bewijs dat de gemeente actief op zoek is naar kandidaten die willen bouwen, want ook dit is weer een andere bestemming dan eerder gezegd. Juist van een overheidsinstantie zou je verwachten dat ze andere keuzes maken dan bouwen in het groen."

Quote "Juist van een overheidsinstantie zou je verwachten dat ze andere keuzes maken" Alies Fernhout, Behoud Lutkemeer

Volgens Halsema kan een nieuwe Bunker al in de loop van 2023 gerealiseerd worden in de Lutkemeerpolder. Er zou genoeg ruimte zijn voor een groter gebouw met twee gescheiden zittingszalen inclusief faciliteiten voor het Openbaar Ministerie, de politie en andere (opsporings)diensten en gebruikers. Ze schrijft dat er "voldoende mogelijkheden" zijn, "gelet op de eisen wat betreft capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid". Helikopterplatform Ze wijst er ook op dat er bij de nieuwe Bunker een landingsplatform voor helikopters gebouwd zou kunnen worden. Verdachten zouden daardoor per helikopter gebracht kunnen worden. Dat gebeurt momenteel niet, het lijkt erop dat Ridouan Taghi bijvoorbeeld per helikopter aan de rand van de stad wordt afgezet en daarna in een colonne van auto's van justitie en speciale eenheden van de politie Osdorp in, of uit, gereden wordt. De commissie zal volgens Halsema binnenkort met een advies over de nieuwe locatie komen. Het onderwerp komt mogelijk ook morgen ter sprake tijdens een commissievergadering in de Stopera. Dan zal over de bouwplannen in de Lutkemeerpolder gesproken worden.