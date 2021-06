Dankzij anonieme gever kunnen medicijnen tóch nog naar Suriname: "Fantastisch"

De Heemskerkse hulpactie voor gehandicapten in Suriname is niet voor niets geweest: dankzij een anonieme gever konden de ingezamelde medicijnen tóch nog vertrekken naar het zorgtehuis in Paramaribo. Het transport leek eerder nog een struikelblok te vormen.

Bettie de Boer, initiatiefneemster van de hulpactie, is 'in haar nopjes' dat het alsnog gelukt is. "Ik werd gebeld door een Surinaamse meneer dat ik het kon regelen en hij de rekening wel zou betalen. Eerst dacht ik nog aan een flauw grapje, maar het geld stond binnen tien minuten op mijn rekening. Fantastisch toch? Als het meezit dan zijn de goederen er binnen een paar dagen."

Vorige week sprak Bettie de Boer haar wanhoop nog uit. Twee weken lang lukte het niet om de goederen snel in het zorgtehuis in Suriname te krijgen, waardoor de inzamelingsactie dreigde te mislukken.

Probleem

Hanneke Tanck, directeur van het tehuis, liet eerder aan NH Nieuws weten dat er door de coronacrisis een ernstig tekort is aan medicijnen in het land. "Een groot probleem. Want als je een tehuis hebt met negentien bewoners met een beperking, dan heb je ook regelmatig paracetamol nodig bij koorts of pijn", zo vertelde ze.

Een aantal dozen met goederen zijn dinsdagmiddag nog per post naar Schiphol verstuurd.

