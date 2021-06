Fietssnelwegen en mogelijke ov-verbinding door het Amsterdamse Westerpark: "Als je nu niet ingrijpt ben je te laat"

Vrienden van het Westerpark, omwonenden en gebruikers van de tuinparken 'Nut en Genoegen' en 'Sloterdijkermeer' zijn een petitie gestart tegen de mogelijke komst van snelwegen voor fiets, bus en tram door het Amsterdamse park. Deze moeten de nieuw te bouwen stadswijk Haven-Stad verbinden met de rest van de stad. In vijf dagen tijd is de petitie al ruim 7000 keer ondertekend.

In 2040 moet de wijk Haven-Stad uit de grond gestampt zijn. Veertig tot zeventigduizend woningen, verdeeld over het Westelijk Havengebied en Noord. Een deel van die wijk komt zo'n beetje tegen het Westerpark aan te liggen. En dat nieuwe stukje Amsterdam moet natuurlijk wel goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door het aanleggen meerdere fietssnelwegen in het Westerpark en de aangrenzende volkstuincomplexen. In plannen van de gemeente wordt zelfs gesproken over een mogelijke ov-verbinding door het park en de volkstuinen vanaf 2040. Niets is nog definitief, maar de onrust is nu al groot.

Daarom zijn buurtbewoners en gebruikers van de volkstuinen een petitie gestart. Voorzitter Diego Pos van Vrienden van het Westerpark: "Sommigen zeggen, 'die petitie van jullie is veel te vroeg, er is nog niks aan de hand'. Maar als je nu niet ingrijpt, nu kunnen de plannen nog veranderd worden, ben je over vijf, tien jaar gewoon te laat."