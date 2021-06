AZ strikt Ron Vlaar voor Onder 17 jaar

Ron Beton doorliep zelf ook de jeugdopleiding van de Alkmaarders en speelde gedurende twee periodes in het eerste elftal van AZ. De teller stokte op 136 wedstrijden. Hij voetbalde verder voor Feyenoord en Aston Villa en droeg 32 keer het Oranje-shirt.

"Ik ben benieuwd hoe het voelt om naast een spelersgroep te staan in plaats van erin", vertelt Vlaar op de website van AZ. Bij AZ Onder 17 werkt Vlaar samen met trainer Michael van Zijtveld. "We hebben al een aantal gesprekken gevoerd en ik denk dat we bij veel zaken op dezelfde lijn zitten. Ik hoop veel van hem te leren en te kunnen bijdragen aan de volgende stappen van de AZ Jeugd-spelers en hun ontwikkeling."