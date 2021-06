Aantal Gooise coronabesmettingen weer flink omlaag, Weesp geheel coronavrij

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week weer flink gedaald. Waar de cijfers vorige week nog een kleine opleving kenden, gaan ze deze week met vijftig procent naar beneden. Van alle Gooise gemeenten is Weesp zelfs geheel coronavrij. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.