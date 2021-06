Gemeente geeft huurders van gemeentepanden langer korting

In eerste instantie gold de regeling tot half maart, maar de periode is nu met 3,5 maand verlengd. De tien miljoen euro die de gemeente eerder heeft gereserveerd voor de huurmaatregelen, is volgens wethouder Touria Meliani (Vastgoed) voldoende om ook deze verlenging uit te betalen.

Kritiek

Aanvankelijk wilde het stadsbestuur alleen te hulp schieten als huurders van gemeentevastgoed konden aantonen dat ze bijna failiet zouden gaan. Na kritiek van de gemeenteraad en ondernemers kwam er dus toch een regeling waarbij de huur gedeeltelijk kwijtscholden kon worden.

Inmiddels heeft de gemeente 1,2 miljoen euro huurkortingen verleend, aan 230 gemeentehuurders. De meeste huurkorting is tot nu toe verleend aan huurders in de horeca. Er zijn daarnaast tot 16 juni voor ongeveer 100 huurcontracten betalingsregelingen toegekend.

Te vroeg

Eerder was al besloten dat huurders het betalen van huur ook mochten uitstellen. Dat kon in eerste instantie tot 1 juli, maar mag nu tot 1 oktober. Het zou volgens het stadsbestuur nog te vroeg zijn om incasso's op te starten en de openstaande huurschuld op te gaan eisen bij getroffen huurders. In september wordt opnieuw gekeken of verdere verlenging noodzakelijk is.

De gemeente heeft zo'n 1500 panden in de stad die zij verhuurt. Deels aan bedrijven met een maatschappelijke functie, de rest aan andere organisaties.