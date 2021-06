Coronasteun voor oude schepen geldt niet voor Volendammer botters

Ondernemers kunnen tot 124.999 euro aan extra steun krijgen. Hiermee wil het Rijk de historische vloot in Nederland ondersteunen. De regeling geldt alleen voor schepen ouder dan 50 jaar en bovendien moet het geld worden geïnvesteerd in herstel en onderhoud van het schip.

Belang onderhoud

Marjolein van der Heide is heel blij met het geld. "We hebben dit jaar onze twee masten vervangen", vertelt zij aan NH Nieuws. Normaal gesproken vaart zij met haar schip 'De vriendschap' vanuit Monnickendam met toeristen over het Marker- en IJsselmeer. Tijdens de pandemie heeft ze nauwelijks inkomsten gehad. Ook andere schippers van de historische vloot lagen het afgelopen jaar vooral stil. "Het zijn over het algemeen schippers die dit voor hun plezier doen en niet om slapend rijk te worden", vertelt Van der Heide.

Ook in Volendam lagen de oude botters voornamelijk in de haven terwijl het onderhoud doorging. "Of wij de schepen nu voldoende kunnen onderhouden is de vraag", laat Carlo de Boer weten.

De Vereniging wordt wel gedeeltelijk ondersteund door de gemeente en sponsors, maar dat is volgens De Boer niet genoeg. "Als je dat één of twee jaar niet doet, dan ben je het jaar daarop dubbel aan de beurt".