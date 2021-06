Bewoners Gedempte Appelhaven weer tot hun enkels in water: "Ik zag de bui al hangen"

De bewoners van de Gedempte Appelhaven in Hoorn stonden vandaag weer tot hun enkels in het water na de wolkbreuk boven Hoorn. Het is een bekend en ieder jaar terugkerend probleem, volgens Arno Engelbrecht. “We knappen onze bijkeuken niet eens meer op, dat heeft toch geen zin.”

Wateroverlast Gedempte Appelhaven - NH Nieuws

Door de hevige regenval van vanochtend moest de brandweer ook vandaag weer richting de Gedempte Appelhaven in Hoorn, omdat het water daar enkele centimeters hoog op de wegen en in de straten stond. Twintig centimeter water Tussen de historische woningen door zijn nieuwere woningen gebouwd met een hoger 'maaiveld', waardoor het water naar het diepste punt loopt en dat is het huis van Arno Engelbrecht. Met als gevolg soms tot wel twintig centimeter water in zijn tuin dat in zijn bijkeuken naar binnen stroomt. Ook functioneert de afwatering niet goed. “Het was exact hetzelfde als vorig jaar. Het kwam door de putten naar boven en de hele straat stond blank”, vertelt Engelbrecht. “Ik zag de bui al hangen”, grapt hij, want ‘je moet er maar een beetje om blijven lachen’. Artikel gaat verder onder de foto.

Arno Engelbrecht

Vorig jaar liet een woordvoerder van de gemeente weten dat er begin 2020 extra putten zijn geplaatst om de afwatering bij de tuinen te verbeteren. Ook worden de kolken volgens de gemeente regelmatig leeggehaald. Maar dat heeft blijkbaar niet of niet voldoende geholpen. Op 2 juli hebben de bewoners weer een gesprek met de gemeente over de situatie. Dit gesprek was uitgesteld vanwege corona, maar zal nu eindelijk plaats gaan vinden.

Opnieuw wateroverlast Gedempte Appelhaven - NH Nieuws