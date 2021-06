Cees (5) heeft eigen YouTube-kanaal als Boertje Bram: "Het is een talent, dat blijkt"

Het begon als familiefilmpje, maar groeide uit tot een heus YouTube-kanaal. De vijfjarige Cees laat als Boertje Bram de wonderlijke wereld van het boerenleven in Noordbeemster zien. "Het was eigenlijk gewoon een grapje", zegt moeder Astrid Francis lachend.

"We zijn al een tijdje bezig om de sector te promoten", zegt de boerin van Beemster Valery. "En ook het verhaal te vertellen, want er zijn nog veel mensen die niet weten wat er allemaal gebeurt voordat er eten op je bord ligt."

Ze vervolgt: "We krijgen heel vaak bij ons winkeltje de vraag: hoe kan het nu dat de aardappels er nog niet zijn? Nou ja, rond deze tijd zitten ze in de grond en staan ze te groeien. Aardappels worden maar één keer per jaar geoogst en dan kan je ze heel lang bewaren. Maar als ze op zijn is het ook echt op. Dat moet je maar net weten."

Gehuld in blauwe overall en rode pet rijdt Boertje Bram als een volleerd boer over het terrein. Even checken hoe het zit met de aardappelen. Het levert mooie beelden op voor het kanaal.

