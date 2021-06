Weer minder coronabesmettingen in West-Friesland, aantal in twee weken gehalveerd

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken zijn 60 mensen in West-Friesland positief getest op corona, hier van werden 34 gevallen in de afgelopen week gemeld. In deze periode belandde niemand in het ziekenhuis en overleed ook niemand aan de gevolgen van corona. In de periode van twee weken hiervoor werden 131 mensen positief getest op het virus.

In de gemeente Hoorn zijn nog de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 40,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 30 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 38.

In Drechterland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 5,1 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken één persoon positief is getest op corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: