Economische daklozen opnieuw gered door kerk: "Een hele opluchting"

De economische daklozen uit de Begoniastraat in Enkhuizen zijn opnieuw gered door de Zuiderkerk. De kerk heeft een aantal caravans aangekocht en plaatst die vanaf morgen op camping De Veste in Enkhuizen. Mark Schwalbach en enkele andere oud-bewoners van de Begoniastraat kunnen tegen betaling tot 1 november in de caravans blijven wonen.

Een hele opluchting, noemt Mark Schwalbach het. Hij verbleef afgelopen maand op een ander vakantiepark in Enkhuizen, waar de Zuiderkerk de afgelopen maand huur voor had betaald. Eerder dreigde hij het park te moeten verlaten en per 1 juli dakloos te worden.

Opnieuw heeft de Zuiderkerk hem en enkele andere oud-bewoners van de Begoniastraat hulp geboden. "Dat doen wij tegen een onkostenvergoeding aan de kerk", legt Mark uit. "Die kosten zijn voor ons betaalbaar. We kunnen daar nu tot 1 november blijven."

Een eigen caravan met een staplek kopen of huren is volgens Mark geen optie geweest. Daar zijn volgens hem de kosten te hoog voor, ondanks dat hij gewoon werkt. "Een caravan of stacaravan in het hoogseizoen kopen en ergens huur voor betalen wordt te duur. Met mijn minimumloon is dat niet te betalen. Dan kom je al weer uit op verschillende contsructies, waarbij je een caravan of iets bij een boer in de buurt moet zetten. Maar vaak mag je daar geen eigen plek hebben."

Stressvolle periode

De afgelopen maand is vooral heel stressvol geweest, vertelt hij. "Vooral omdat je ook niet weet of je straks een plek hebt om te slapen. Als je geen dak boven je hoofd hebt is dat heel onzeker. Op de huidige plek was het niet mogelijk om te blijven, maar ik heb ben heel blij dat er een alternatief gevonden is."

Eerder schreef Mark de kerk al een bedankbrief aan de kerk. "Maar ik heb ook een kritische kanttekening geplaatst in mijn bedankbrief. Het is geweldig dat ze dit willen doen en aan ons aangeboden hebben, maar het is aan de gemeente en aan Welwonen om voor ons een passende woonruimte te vinden."