Nieuwe burgemeester van Bergen is Lars Voskuil

Lars Voskuil, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland, is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen. Voskuil is uit 38 kandidaten gekozen door de gemeenteraad. Op 8 september zal de 53-jarige inwoner van Naarden worden geïnstalleerd.

Voskuil volgt waarnemer Peter Rehwinkel op, die sinds de pensionering van Hetty Hafkamp vorig jaar maart, het ambt bekleed. Voskuil woont dus (nog) in Naarden, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Profielschets

Inwoners van de gemeente konden meedenken over de profielschets voor de Bergense burgemeester. Daar kwamen slechts 27 reacties op vanuit het totaal van bijna 30.000 inwoners. Mogelijk dat dat te maken had met het weinige vertrouwen dat er al jaren is in het bestuur en de politiek van Bergen.

Belangrijkste wens voor een nieuwe 'eerste burger' is dat er gewerkt wordt aan dat vertrouwen. Dat onderschrijven ook de gemeenteraadsleden in de uiteindelijke profielschets.