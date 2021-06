Traditionele Lichtjesavond gaat door na een jaar afwezigheid

Sinds 1926 is 'lichtjesavond' een traditie in het dorp. Het verlichtingsfeest is officieel nooit georganiseerd, maar valt altijd op de eerste woensdag van augustus. En ondanks dat het animo om mee te doen de laatste jaren tanende was, komen er met goed weer nog altijd veel bezoekers naar het centrum van Bergen.

Inwoners worden opgeroepen om de eigen tuin en hun woning te versieren met lichtjes. De bewonersvereniging wil met de oproep aan de Bergenaren het feest nieuw leven inblazen. Zeker ook omdat corona de laatste editie de das om deed. Burgemeester Peter Rehwinkel zal op 4 augustus om 21.30 uur Lichtjesavond 2021 officieel openen.