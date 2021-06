GGD: Meer mensen met psychische klachten en dat komt waarschijnlijk door coronacrisis

Het aantal mensen dat kampt met psychische klachten in de provincie is toegenomen en dat komt waarschijnlijk deels door de coronacrisis. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. Door de coronacrisis voelen jongeren en volwassenen tussen de 18 en 65 jaar zich eenzamer, angstiger en depressiever, zo blijkt uit de cijfers. Het is niet allemaal negatief: uit het onderzoek blijkt ook we minder drinken en minder roken.

In de provincie is het risico op een angststoornis en depressie toegenomen bij volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Dat geldt met name voor de regio's Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Kennemerland. De regio Zaanstreek-Waterland kan geen regionale cijfers verstrekken en richt zich alleen op de cijfers per gemeente die in september uitkomen.

Uit de landelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor blijkt dat de verschillende regio's op de mentale gezondheid net onder het landelijke gemiddelde scoren, met uitzondering van de regio Amsterdam die er in negatieve zin uitspringt. In Nederland heeft gemiddeld 6,4 procent van de bevolking een hoog risico op angst en depressie, in Amsterdam is dat 8,4 procent.

Regio's

Uit de Gezondheidsmonitor blijkt dat in de regio Noord-Holland Noord de situatie van de psychosociale gezondheid van inwoners van 18 tot 65 jaar lijkt te zijn verslechterd. Zo voelen meer mensen zich eenzamer (van 39 procent in 2016 naar 43 procent nu) en is ook het risico op een angststoornis gestegen (van 37 procent in 2016 naar 45 procent vier jaar later).

Ook in de regio Gooi en de Vechtstreek ziet de GGD dat de coronacrisis een duidelijke impact heeft op de mentale gezondheid van de mensen. Daar ervaarden de inwoners dezelfde klachten en ook zochten zij vaker contact met een psycholoog en de GGZ.

In de regio Kennemerland herkennen ze het beeld dat er meer stress is bij de mensen tussen de 18 en 65 jaar ook. De woordvoerder van de GGD Kennemerland reageert: "Er is meer eenzaamheid en mensen hebben minder sociale contacten en ervaren daardoor meer stress. Dat zien we ook in onze regio." De woordvoerder zegt dat ze nu gaan kijken wat ze kunnen doen. Volgens hem is de situatie al aan het veranderen nu het aantal coronagevallen afneemt.