Flinke regen- en onweersbuien zorgen voor wateroverlast in Hoorn

Door de hevige regenval vanmorgen zijn meerdere straten in Hoorn blank komen te staan. Onder meer op de Gedempte Appelhaven stond het water enkele centimeters hoog en hebben bewoners de brandweer ingeschakeld om het water weg te pompen. Verder sloeg tijdens een onweersbui de bliksem in aan de Tinnegieter in Hoorn.

De regenval vanmorgen zorgde voor veel wateroverlast op de straten - Ehwald Rietveldt

Via sociale media worden meerdere video’s verspreid van het vele regenwater dat in korte tijd gevallen is, waardoor de riolering het niet aan kon om het water af te voeren.

hoog water op de straten bij Dijklander Ziekenhuis - Ehwald Rietveldt

Door een blikseminslag vanmorgen rond 10.20 uur aan de Tinnegieter in Hoorn heeft er brand gewoed in een woning. Woordvoerder Rob Hooijberg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand van korte duur is geweest en de brandweer het vuur snel onder controle had. Gedempte Appelhaven De brandweer moest ook richting de Gedempte Appelhaven in Hoorn, omdat het water daar enkele centimeters hoog op de wegen en in de straten stond. Woordvoerder Rob Hooijberg van de Veiligheidsregio laat weten dat er meerdere bewoners van huizen melding hebben gedaan van water dat naar binnen was gelopen. "Het riool kon de hevige regenval van dat moment even niet aan", aldus Hooijberg. "De gemeente heeft de brandweer om assistentie gevraagd, maar zij kunnen niet bij iedere woning helpen. Inmiddels is de situatie gestabiliseerd en moeten de riolen hun werk weer doen om het water af te laten stromen." Vaker water tot de enkels Bewoners van de Gedempte Appelhaven in Hoorn hebben in de afgelopen jaren meerdere keren aan de bel getrokken voor de wateroverlast die ontstaan is na hevige regenbuien. Vorig jaar oktober plaatste de gemeente Hoorn vier nieuwe kolken, die ervoor moesten zorgen dat het water sneller weg kon lopen. Daarnaast verving de gemeente een aantal dichte putdeksels door half open deksels en werd extra riolering aangelegd.