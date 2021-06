Korps Mariniers traint deze week bij haven van Medemblik

Vanwege corona heeft het Korps het afgelopen jaar niet grootschalig kunnen trainen en konden ze niet naar het buitenland. Van Kouteren: “Normaal gesproken wijken we uit naar het buitenland, omdat daar de oefengebieden groter zijn en we daar met scherp kunnen vuren. Nu proberen we het hier in Nederland en zullen we uiteraard niet met scherpe munitie schieten.”

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]