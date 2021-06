Beboete eigenaar windpark: 'Reparatie verlichting vertraagd door leveringsproblemen'

NoordzeeWind b.v., het bedrijf dat onlangs een boete van 20.000 euro kreeg omdat in 2019 nalatig is geweest in het windpark voor de kust van Egmond aan Zee, wijt het toenmalige achterstallig onderhoud aan de windturbines aan leveringsproblemen.

Windturbines in zee - AdobeStock/Zentilia

Dat laat een woordvoerder van Shell, samen met Vattenfall eigenaar van het windpark, aan NH Nieuws weten. Uit surveillancevluchten bleek dat tussen augustus en december 2019 van elf windturbines in het park de lichtbakens niet werkten, terwijl dat uit veiligheidsoverwegingen voor lucht- en scheepvaart wel verplicht is. Bovendien had het bedrijf het defect direct moeten worden gemeld bij Rijkswaterstaat, wat niet is gebeurd.

"We hadden het inderdaad direct moeten melden", aldus de woordvoerder.

Dat is niet goed gegaan, en dat was een menselijke fout. We hebben hier als organisatie van geleerd, onze mensen getraind en onze werkprocessen aangepast zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt." Hij stelt dat de reparatie van de lichtbakens veel vertraging opliep omdat 'de verlichting op maat gemaakt is en de levering van de nieuwe onderdelen veel tijd kostte, onder andere door afhankelijkheid van een leverancier die langdurige leveringsproblemen had'. Boete in plaats van rechtszaak Inmiddels zijn alle windturbines in het park weer voorzien van licht. Omdat het bedrijf door het stof gaat en verantwoordelijkheid heeft genomen, heeft het Openbaar Ministerie besloten van strafrechtelijke vervolging af te zien en het bij een boete te houden.