SP en Partij voor de Dieren willen debat over "fors" salaris directeur Carré

Als het aan de SP en Partij voor de Dieren ligt, geeft wethouder Victor Everhardt (Financiën) deze week in de Stopera tekst en uitleg over het salaris van Carré-directeur Madeleine van der Zwaan.

Een paar weken geleden werd bekend dat Van der Zwaan vorig jaar 199.837 euro verdiende. Dat is maar net onder de 201.000 euro die in 2020 maximaal was toegestaan volgens de Wet Normering Topinkomens.

Noodsteun blokkeren

Het theater wilde de beloning eerst niet bekendmaken vanwege "persoonlijke afwegingen omtrent privacy", maar deed dat uiteindelijk toch. Een aantal politieke partijen, waaronder coalitiepartij PvdA, dreigde namelijk de drie miljoen euro noodsteun te blokkeren als het bedrag geheim zou blijven.

"De fracties van de SP en de Partij voor de Dieren vragen zich af waarom de directrice van het theater zo’n fors salaris moet opstrijken van bijna twee ton", laten beide partijen weten. "Aangezien Amsterdam in dit geval honderd procent aandeelhouder is van het theater gaan de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren graag het gesprek aan met de wethouder Financiën over deze kwestie."

Spoedeisend

Dat debat zou aanstaande donderdag moeten plaatsvinden. Volgens twee partijen is het een spoedeisend onderwerp omdat het de laatste commissievergadering over financiën voor het zomerreces is. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden moet wel akkoord gaan met het bespreken van het onderwerp.

Everhardt liet eerder weten dat de beloning voldoet aan het gemeentelijke beloningsbeleid. Ook wees hij erop dat het een keuze was van Carré zelf, "dat verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfsvoering".