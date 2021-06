Recordaantal vaccinaties in AFAS Live, lange rij op Johan Cruijff Boulevard

Wie vandaag een coronavacinatie kreeg in de AFAS Live, belandde in een lange rij die bijna bij de parkeergarages begon.

Meerdere mensen die een afspraak hadden maken op Twitter melding van de drukte. Toch liep de rij wel goed door. Een van hen schrijft dat hij na vijftien minuten wachten geholpen werd.

De GGD antwoordt hem dat er momenteel een "recordaantal vaccins" gezet wordt in de AFAS Live. Wel schrijft de organisatie hierop te zijn voorbereid, omdat er bijvoorbeeld stickers op de vloer zijn geplakt.

In een brief aan de gemeenteraad liet burgemeester Halsema vandaag weten dat er deze week naar verwachting in de regio Amsterdam dagelijks ruim 14.000 prikken worden gezet. Dat waren er vorige week nog circa 12.000.

Ook wordt er sinds afgelopen vrijdag in de AFAS Live gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Sinds woensdag kunnen mensen telefonisch daarvoor een afspraak maken, al worden ze eerst "goed geïnformeerd over de effectiviteit en de bijwerkingen" van dat vaccin.