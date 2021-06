Klas van 37 kinderen: ouders zelf op zoek naar leraren

Ouders van leerlingen van de Sint Bernardusschool in Haarlem-Oost doen een dringende oproep vanwege het lerarentekort op de school. Vanaf volgend jaar zullen de klassen groter worden en dat is volgens hen een slechte zaak. Daarom zijn zij zelf een zoektocht gestart naar een geschikte meester of juf voor hun kinderen.

Haar dochter Bo dreigt volgend jaar in een klas van 37 leerlingen te komen. “En het laatste jaar is al zo spannend”, zegt Tessa Vaumont. “Nu kunnen ze hun school niet afmaken met dezelfde groep. Bovendien zijn er ook leerlingen die nog tussen havo en mavo zweven. We zijn bang dat zij in een te grote klas niet genoeg aandacht zullen krijgen.”

"Niemand reageert"

Maar volgens directeur Marianne Barzilay worden de leerlingen ondersteund door een stagiaire en een onderwijsassistent. Verder is het volgens haar roeien met de riemen die ze op dit moment hebben. “De vacature voor een nieuwe leerkracht staat al weken open en daar heeft niemand zich voor gemeld”, vertelt ze. “We houden hem in de lucht en als er voor eind augustus nog iemand wordt aangenomen dan draaien we alles terug. Dat heeft ieder zijn voorkeur.”

Het probleem rondom het lerarentekort is volgens Barzilay nog nooit zo groot geweest. “Ik werk al 37 jaar in het onderwijs en heb dit nog niet zo meegemaakt. Meerdere scholen van Stichting Twijs in Haarlem kampen met het probleem. Ook andere stichtingen hebben er last van. En het wordt alleen maar erger. Binnenkort gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Als wij dan geen nieuwe input krijgen, wordt het echt een groot probleem.”

"Steun nekt onderwijs"

Scholen krijgen met het Nationaal Programma Onderwijs steun vanuit de overheid om coronavertragingen aan te pakken. Volgens Barzilay nekt dat het onderwijs deels. "De steun is bedoeld om achterstanden weg te werken. Ook scholen die geen achterstanden hebben ontvangen geld. Zij huren ervaren leraren in om met kleine groepjes aan de slag te gaan, zodat zij bijvoorbeeld een hoger advies krijgen. Op veel scholen in Schalkwijk en Haarlem-Oost zitten kinderen die meer aandacht nodig hebben vanwege hun thuissituatie. Zij hebben een goede leerkracht nodig en als diegene ergens anders een soort elite-baantje gaat nemen dan is het onderwijs gedoemd om helemaal uitgehold te worden. Dat is mijn grootste zorg voor de toekomst.”