Geen boetes voor overtreden quarantaineplicht

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Halsema in een brief over het coronabeleid aan de gemeenteraad. De handhavers controleerden na meldingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, omdat het ministerie het vermoeden had dat de inwoners zich niet aan de quarantaineplicht hielden.

Maar dat vermoeden kon niet hardgemaakt worden. "Na controle door handhaving zijn er geen boetes uitgeschreven, alle betreffende personen bleken thuis in quarantaine te zijn", schrijft Halsema.

De quarantaineplicht geldt voor reizigers die net terug zijn uit landen waar een zeer hoog risico op besmetting met het coronavirus geldt. Ze mogen tien dagen hun huis niet uit, maar de quarantaine houdt op als ze na vijf dagen een negatieve uitslag van een coronatest hebben.

Landen met een zeer hoog risico zijn bijvoorbeeld Brazilie, het Verenigd Koninkrijk en Suriname. Handhavers komen langs als een belteam het vermoeden heeft dat iemand niet thuis is. Wie de deur niet open doet of de telefoon niet opneemt, kan een boete van 339 euro krijgen.